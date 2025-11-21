inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Kike sospecha que Lis se dejó convencer por Sergio para nominarlo! Revive lo mejor de La Granja VIP

Mientras Lis trató de explicarle a Kike las razones de su nominación, Kike cree que Lis se dejó envolver por Sergio. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras Lis trató de explicarle a Kike las razones de su nominación, Kike no se convenció de la versión de la bailarina y cree que se dejó envolver por Sergio. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 20 de noviembre 2025!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×