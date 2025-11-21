¡Kike sospecha que Lis se dejó convencer por Sergio para nominarlo! Revive lo mejor de La Granja VIP
Mientras Lis trató de explicarle a Kike las razones de su nominación, Kike cree que Lis se dejó envolver por Sergio. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!
Mientras Lis trató de explicarle a Kike las razones de su nominación, Kike no se convenció de la versión de la bailarina y cree que se dejó envolver por Sergio. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 20 de noviembre 2025!
