Así puedes ahorrar dinero en la cena de Navidad, según la Inteligencia Artificial

Resta poco más de un mes para que se lleve a cabo la Navidad 2025, una de las celebraciones más importantes que existen en el año. Dentro de esta mágica fecha el momento más esperado es la cena, misma en donde las familias se reúnen para compartir los sagrados alimentos.

En ese sentido, los gastos acumulados a lo largo del año han hecho que algunas personas no cuenten con el capital suficiente para tener una cena de Navidad por demás glamorosa. Si este es tu caso, en los siguientes párrafos conocerás algunos trucos para ahorrar dinero en esta fecha.

¿Cómo ahorrar dinero en la cena de Navidad?

El uso de la Inteligencia Artificial con herramientas como ChatGPT o Google Gemini podría ayudarte a tener una estimación más o menos clara de lo que puedes gastar en la cena de Navidad. Ante ello, puedes preguntarle a estas herramientas cuál será el gasto total si es que vas a protagonizar esta comida.

Tales plataformas tienen la capacidad de generar listas de compras eficientes en torno a las indicaciones que le compartas, entre las que destacan la cantidad de invitados que tendrás, la comida que deseas preparar o las restricciones de salud que tus familiares tengan para, así, tener un estimado más claro de lo que necesitas y cuánto vale cada producto.

Expertos en la materia consideran que la cena de Navidad puede superar los mil pesos, aunque dicha cantidad varía en función a varias aristas. Ante ello, la IA sugiere alternativas de recetas más económicas que puedes utilizar sin que esto signifique que tu cena no será especial para tus seres queridos.

¿Qué otros métodos existen para ahorrar dinero durante la Navidad?

Si deseas ahorrar más dinero en esta etapa del año, considera hacer manualidades como obsequios para tus familiares y seres queridos en lugar de comprar algo ya hecho. Del mismo modo, pues “reutilizar” la ropa de ediciones pasadas a fin de no gastar en nuevos pantalones, camisas o abrigos de Navidad.