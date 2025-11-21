Filtran video de la muerte de Gina Lima, la actriz de cine para adultos que apareció sin vida de forma misteriosa

La muerte de Gina Lima, actriz de cine para adultos, continúa rodeada de incertidumbre, y en las últimas horas un video filtrado en redes sociales volvió a encender el debate sobre lo que realmente ocurrió. Esta circulación comenzó a generar preguntas, especulaciones y preocupación entre sus seguidores, en un caso envuelto en misterio que aún investigas las autoridades.

En su cuenta de Facebook, su exnovio, Ivan Cezar Ronquillo, conmocionó a los usuarios mostrando el cuerpo sin vida de la modelo de 23 años. En las imágenes, se observa al joven llorando a cámara. Pero lo más perturbador del momento es que la policía confirmó que el influencer también murió, apenas un día después del fallecimiento de su exnovia, según dio a conocer La Razón.

¿Qué se sabe de la muerte de Gina Lima y su exnovio Ronquillo?

Ronquillo mencionó a las autoridades que encontró a Gina inconsciente en su cama. Según explicó el joven, la actriz ya no respiraba, por lo que emergencias debió trasladarla a un hospital, en donde fue atendida, pero desafortunadamente los médicos no pudieron hacer nada al respecto y declararon su defunción.

A su vez, tanto la revista TMZ como People dieron a conocer que la creadora de contenido presentaba heridas externas que no se consideran mortales, un detalle que vuelve aún más sospechoso el incidente.

Por su parte, su exnovio fue hallado en las escaleras del condominio donde vivía, y se determinó que murió por suicidio mediante ahorcamiento. Aunque la policía continúa con las indagaciones, revelaron que él no estaba considerado como sospechoso.

(Instagram) Gina Lima tenía casi medio millón de seguidores.

Ella era Gina Lima, la actriz de cine para adultos que fue encontrada muerta

De origen filipino, Gina Lima era una artista emergente que iniciaba su trayectoria en su país para una plataforma muy seguida allí. La joven residía en Bayugan, pero decidió mudarse a Quezon City para encontrar mejores oportunidades y avanzar en su carrera dentro de la industria del cine para adultos.

En poco tiempo, consiguió una comunidad importante en redes sociales: contaba con alrededor de un millón de seguidores en Facebook y otros miles en plataformas como Instagram y TikTok.