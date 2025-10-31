¡La alianza de Sergio y Eleazar y el emotivo momento de Fabiola Campomanes! Revive lo mejor de La Granja VIP
Sergio Mayer Mori está harto del granero y se alía con Eleazar para dejar nominado a Jawy. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 30 de octubre 2025!
TV Azteca
Sergio Mayer Mori confiesa que está harto del granero y de la actitud de sus compañeros y se alía con Eleazar para dejar nominado a Jawy; Fabiola Campomanes vivió un emotivo momento y más. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 30 de octubre 2025!
Galerías y Notas Azteca UNO