inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡La alianza de Sergio y Eleazar y el emotivo momento de Fabiola Campomanes! Revive lo mejor de La Granja VIP

Sergio Mayer Mori está harto del granero y se alía con Eleazar para dejar nominado a Jawy. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 30 de octubre 2025!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Sergio Mayer Mori confiesa que está harto del granero y de la actitud de sus compañeros y se alía con Eleazar para dejar nominado a Jawy; Fabiola Campomanes vivió un emotivo momento y más. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 30 de octubre 2025!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×