¡El verdadero ‘quita risas’! Eleazar sorprende en La Granja VIP al ganar el juego por La Salvación

Eleazar volvió a sorprender a los granjeros tras ganar el juego de La Salvación. ¡Ojo a las predicciones de Sergio Sepúlveda! Revive lo mejor de La Granja VIP.

TV Azteca

Mientras Lola Cortés cambia de opinión y asegura que no quiere dejar La Granja VIP, Eleazar volvió a sorprender a sus compañeros tras ganar el juego de La Salvación. ¡Ojo a las predicciones de Sergio Sepúlveda! Revive lo mejor de La Granja VIP del 6 de noviembre 2025.

La Granja VIP
