¡Rompió el silencio y contó los detalles! Rocío Sánchez Azuara explica qué y cómo le robaron

Rocío Sánchez Azuara explicó a detalle cómo fue que le robaron su bolsa en una tienda departamental y qué fue lo que le hurtaron. Aquí todos los detalles.

