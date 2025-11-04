¡Rompió el silencio y contó los detalles! Rocío Sánchez Azuara explica qué y cómo le robaron
TV Azteca
Rocío Sánchez Azuara explicó a detalle cómo fue que le robaron su bolsa en una tienda departamental y qué fue lo que le hurtaron. Asegura que intentó arreglar la situación en el lugar del siniestro, pero fue orillada a llevar el caso ante las autoridades. Aquí todos los detalles.
