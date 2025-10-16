inklusion logo Sitio accesible
Sabine Moussier revela cómo enfrenta la enfermedad que le cambió la vida

Sabine Moussier, quien se integra al elenco de ‘Busco al Amor de mi Vida, Marido ya tuve’, rompió el silencio y habló de la enfermedad que le cambió la vida.

Sabine Moussier, quien se integra al elenco de ‘Busco al Amor de mi Vida, Marido ya tuve’, rompió el silencio y habló de la enfermedad que le cambió la vida; contó cómo aprendió a sobrevivir al dolor. Además, envió un mensaje valioso a quienes acompañan a personas con algún padecimiento.

