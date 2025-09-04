Así aplaudió Sasha Sokol las recientes acciones de la SCJN sobre las víctimas de los delitos sexuales
Sasha Sokol celebró la decisión de la SCJN, que determinó que las víctimas de delitos sexuales pueden reclamar indemnizaciones sin límite de tiempo. Así lo celebró la cantante en sus redes sociales.
