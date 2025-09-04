inklusion logo Sitio accesible
Así aplaudió Sasha Sokol las recientes acciones de la SCJN sobre las víctimas de los delitos sexuales

TV Azteca

Sasha Sokol celebró la reciente decisión de la SCJN, que determinó que las víctimas de delitos sexuales pueden reclamar indemnizaciones sin límite de tiempo. Así lo manifestó la cantante y actriz en sus redes sociales.

