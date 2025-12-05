¡El primer finalista de Chef al Instante! Así se vivió la Semifinal entre Ricardo Casares y Mauricio Barcelata
Luego de que Ricardo y Mauricio fueron alentados por sus seguidores, se dispusieron a cocinar sus platillos con el ingrediente secreto designado. ¿Quién para llegar a la Final de Chef al Instante?
TV Azteca
¡La primera Semifinal de Chef al Instante se vivió al límite! Luego de que Ricardo y Mauricio fueron alentados por sus seguidores, se dispusieron a cocinar sus platillos con el ingrediente secreto designado: enchiladas con piloncillo. ¿Quién para llegar a la Final del reto culinario? ¡Revive todas las emociones!
