¡Jazmín se corona como ‘la reina del metate’ en el reto exprés del día en MasterChef 24/7! (VIDEO)
El metate le hizo sudar “la gota gorda” a los cocineros en un reto supervisado por la Chef Isabel Carvajal
Para el reto exprés de este viernes en MasterChef 24/7, los cocineros pusieron a prueba su fuerza y sus conocimientos sobre el nixtamal, todo con tal de obtener un beneficio que, sin duda, los ayudará muchísimo en este Viernes de Salvación... ¡Jaz resultó ser la ganadora al moler en metate como nadie más!