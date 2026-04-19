Sin Filtro: ¿Comparaciones incómodas? Señalan parecido entre Dagmar Manta y Cazzu tras video de Christian Nodal
En Sin Filtro analizaron el escándalo que rodea al cantante y a la modelo de su nuevo video.
Durante la más reciente emisión de Sin Filtro en Venga la Alegría Fin de Semana, se abordó la controversia que envuelve a Christian Nodal y a Dagmar Manta, quien participó en su más reciente video musical. Entre comentarios, reacciones y distintas posturas, los conductores analizaron lo que ha generado conversación en redes sociales, desde especulaciones hasta la forma en que ambos han sido señalados por los usuarios.