Carlos Macías: De vender quesadillas a ser el compositor de Cristian Castro, Carín León y más famosos
En Tocho Morocho tuvimos la presencia de Carlos Macías, uno de los grandes cantautores de México. ¡Conoce su gran historia!
Carlos Macías nos revela grandes secretos de su vida y de cómo se inspiró para empezar en el ámbito de la música y la composición, llevándolo así a trabajar con grandes personalidades de la industria. Pablo Montero fue el primer famoso en apadrinar a Carlos Macías, siendo el primero en cantar dos canciones del autor. ¿Cómo sobrelleva el famoso cantautor las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial?