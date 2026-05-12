Carlos Macías: De vender quesadillas a ser el compositor de Cristian Castro, Carín León y más famosos

Carlos Macías nos revela grandes secretos de su vida y de cómo se inspiró para empezar en el ámbito de la música y la composición, llevándolo así a trabajar con grandes personalidades de la industria. Pablo Montero fue el primer famoso en apadrinar a Carlos Macías, siendo el primero en cantar dos canciones del autor. ¿Cómo sobrelleva el famoso cantautor las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial?