inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Para qué sirve guardar el cordón umbilical? ¿Cura enfermedades? La ginecóloga Julie Salomón responde todas las dudas

¿Para qué sirve el cordón umbilical en el futuro? ¿Se puede donar o conversar? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón nos despejó todas las dudas. ¡Toma nota!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Sabes qué beneficios guarda el cordón umbilical? ¿Para qué sirve el cordón umbilical en el futuro? ¿Se puede donar o conversar? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón nos despejó todas las dudas. ¡Toma nota y comparte!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×