¿Sylvia Pasquel no autorizó? Así sería el homenaje a Silvia Pinal planeado por su asistente Efigenia Ramos
Efigenia Ramos contó a detalle cuáles eran sus planes para rendir homenaje a Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso. ¿No le autorizó Sylvia Pasquel?
TV Azteca
A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, los herederos siguen sin llegar a un acuerdo, por lo que Efigenia Ramos, su asistente por más de 35 años, aclaró si las pertenencias de ‘la última diva del cine mexicano’ se están vendiendo. Además, contó a detalle cuáles eran sus planes para rendir homenaje a Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso. ¿No le autorizó Sylvia Pasquel? Aquí los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO