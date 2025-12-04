Juan Ferrara preocupa a todos al anunciar que ya tiene listo su testamento

Juan Ferrara es un importante actor mexicano, quien se ha destacado por tener una amplia carrera artística, quien a lo largo de su vida se ha destacado por hacer una imagen sólida. Sin embargo, recientemente experimentó el lamentable fallecimiento de Alicia Bonet, con quien tuvo a sus dos hijos.

Ante los hechos, el actor fue cuestionado sobre cómo se sentía, momento en el que aprovechó para resaltar que ya tenía listo su testamento, declaración que preocupó a todos al respecto. Te detallaremos qué fue lo que comentó el artista sobre los hechos.

¿Qué comentó Juan Ferrara?

Juan Ferrara, al llegar al aeropuerto, fue abordado por varios periodistas. En un video subido por “Venga la Alegría”, explica que la muerte de Alicia Bonet ya se esperaba, debido a los padecimientos de salud que tenía desde hace mucho tiempo, pero la vida tiene que seguir su curso.

Por otro lado, ante el cuestionamiento, explicó el actor que ante una situación así, él ya tiene listo su testamento, detallando que la muerte es algo que nunca se espera. Pero entre risas con los reporteros resaltó que él es más sencillo en ese aspecto, ya que le entregará las llaves a sus hijos.

Aunque en un inicio la noticia de que el actor ya tenía listo su testamento preocupó a todos, la celebridad tomó el asunto con mucha calma, al estar consciente de lo que implica la situación, en especial considerando que hace poco tiempo había experimentado el fallecimiento de alguien cercano a su vida.

¿Cuántos hijos tuvo Alicia Bonet con Juan Ferrara?

Alicia Bonet, la famosa actriz que participó en “Hasta el viento tiene miedo”, durante cierto tiempo estuvo casada con Juan Ferrara, un matrimonio que duró aproximadamente un par de años. Enlace nupcial en el que tuvieron dos hijos, Mauricio y Juan Carlos.

Posteriormente, Juan estuvo casado con Helena Rojo, matrimonio en el que no tuvieron hijos, mientras que Alicia Bonet tuvo otros dos hijos con Claudio Brook, así lo explica El Financiero. Lamentablemente, la reconocida actriz falleció el 26 de octubre a sus 78 años.