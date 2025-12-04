Ella es ‘Lady Uñas’, una pasajera de transporte de aplicación que protagoniza polémico momento

Las redes sociales siguen ofreciendo contenido que no tarda en convertirse en viral. Esto es lo que ha sucedido con un video que fue compartido en TikTok en donde un chofer de un transporte de aplicación tuvo que culminarle el viaje a una mujer porque comenzó a cortarse las uñas de los pies dentro del vehículo.

‘Lady Uñas’ fue el apodo que la pasajera recibió por parte de los internautas y no es la primera vez que un hecho de estas características se divulga en redes sociales. Las plataformas digitales permiten que videos como estos lleguen a millones de usuarios en solo segundos y dan lugar a acalorados debates.

¿Por qué le dicen ‘Lady Uñas’ a una pasajera?

El video en cuestión fue publicado por el creador de contenido Palomino Soy en su cuenta de TikTok @palominosoy. En este aparece conduciendo un automóvil en el cual se desempeña como chofer de Uber y se lo puede ver acompañado por una pasajera.

Lo sorprendente es que la mujer comienza a cortarse y limarse las uñas de los pies y de las manos en pleno viaje. ‘Lady Uñas’ fue el apodo unánime que la mujer recibió ante esta acción que, por supuesto, despertó la indignación del conductor que le pidió, amablemente, dejar de hacerlo.

¿Qué sucedió con ‘Lady Uñas’?

Cuando el chofer le pidió a la mujer que dejara de cortarse las uñas dentro de la unidad, debido a las normas de higiene, la mujer le respondió: “¿Qué no te da tu trabajito para pagar un autolavado?”. Además, añadió: “Son solo pedacitos de uñas. Mis uñas cuestan más que lo que tú ganas en un mes”.

La respuesta de ‘Lady Uñas’ no gustó para nada al conductor que nuevamente le pidió que dejara de hacerlo o culminaría con el viaje en el lugar. Ante la negativa de la mujer, el hombre le recordó que: “Aquí traigo la cámara mire. Sonría se va a hacer famosa”.

Esa frase fue la que hizo que la mujer hiciera silencio y decidiera descender del rodado. Ahora, las redes sociales se han hecho eco de la situación y el debate se ha iniciado. La mayoría de los comentarios critican la actitud de la pasajera y destacan la amabilidad y paciencia del chofer.

