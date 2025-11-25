¿Has sufrido la muerte de una mascota? La tanatóloga Gaby Pérez Islas nos explica lo que nos sucede al perder una mascota
¿Por qué duele tanto la muerte de una mascota? La tanatóloga Gaby Pérez Islas nos explicó todo lo que nos sucede al perder una mascota. Toma nota y comparte.
TV Azteca
¿Por qué duele tanto la muerte de una mascota? ¿Por qué suelen minimizar los sentimientos por una mascota? Mientras la tanatóloga Gaby Pérez Islas nos explicó lo que sucede al perder una mascota, nuestra querida Luz Elena rompió en llanto al contarnos que su mamá estaba por dormir a su mascota.
Galerías y Notas Azteca UNO