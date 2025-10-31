¡Llegó The Messi Experience a la CDMX! Así vivió el primer día
TV Azteca
The Messi Experience llegó a la CDMX, la exposición interactiva que repasa la carrera futbolística de uno de los jugadores más importantes de la historia. Alejandro Gou fue el encargado de traer a México la inigualable experiencia que fue inaugurada por figuras icónicas del futbol mexicano como Zague y Rafa Márquez. ¡No pierdas detalle!
