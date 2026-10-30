¡Final de semana y Final de mes en el Sin Palabras del Circo del Terror!

En un inmejorable y terrorífico ambiente del Circo del Terror, el Sin Palabras se vivió con un sabor muy especial, pero la rival entre el Favorito y el Pueblo no dio tregua y disputaron algo más que una Final de viernes... ¡Jugaron por la Final del mes! No pierdas te pierdas ni un sólo detalle del mejor juego del mundo mundial del 30 de octubre 2026.