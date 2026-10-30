¿Cambiará las reglas? La Bebeshita acepta que le ha faltado mano firme como Capataz en La Granja VIP

La Bebeshita hizo una autoevaluación de su desempeño como capataz en La Granja VIP y reconoció que hay aspectos que necesita mejorar. La participante admitió que ha sido demasiado flexible con sus compañeros y que le ha faltado ser más estricta al momento de poner orden y exigir que se cumplan las responsabilidades. Ante esta reflexión, el Tío Pepe le recordó que todavía le quedan tres días al frente de la capatacia, por lo que tiene tiempo para cambiar su actitud y poner en práctica lo que ella misma identificó. Ahora, La Bebeshita tendrá la oportunidad de demostrar si puede ejercer su liderazgo con mayor firmeza.