La familia de Nicandro Díaz señala que han utilizado su nombre con fines económicos

A casi dos años de la muerte de Nicandro Díaz, su familia señala a quienes, dicen, han usado el nombre del productor con fines personales y económicos.

A casi dos años de la muerte de Nicandro Díaz, su familia señala en un comunicado de prensa a quienes, dicen, han usado el nombre del productor con fines personales y económicos. Entre los señalados, suena el nombre de Gerardo Quiroz y lo invitan a que rinda cuentas.

