"¡Invito a que tengan más empatía!”, Vadhir Derbez defiende a su papá y apoya a su hermana Aislinn tras el fallecimiento de su madre

Tras el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez explicó cómo se apoyan en este complicado momento.

Tras el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez compartió a los medios cómo se apoyan durante este complicado momento. Además, defendió a su papá de las fuertes críticas luego de que Eugenio estuviera haciendo un live para redes sociales mientras la lamentable noticia se esparcía por los medios.

