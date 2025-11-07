inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Fátima ya ganó... representó a toda una comunidad de mujeres latinas!” , Vanessa Claudio aplaude las reacciones de Fátima Bosch en Miss Universo

Durante la alfombra amarilla de una tienda departamental, varias celebridades se pronunciaron sobre distintos temas: Geraldine Bazán, Pedro Moctezuma, Vanessa Claudio y más.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Durante la alfombra amarilla del aniversario de una tienda departamental, varias celebridades se dieron cita y aprovecharon los micrófonos para pronunciarse sobre distintos temas. Geraldine Bazán explicó por qué no se daría otra oportunidad con Gabriel Soto, Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma aclararon lo de su ‘reconciliación’ y Vanessa Claudio elogió a Fátima Bosch en la polémica con Miss Universo. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×