"¡Fátima ya ganó... representó a toda una comunidad de mujeres latinas!” , Vanessa Claudio aplaude las reacciones de Fátima Bosch en Miss Universo

Durante la alfombra amarilla del aniversario de una tienda departamental, varias celebridades se dieron cita y aprovecharon los micrófonos para pronunciarse sobre distintos temas. Geraldine Bazán explicó por qué no se daría otra oportunidad con Gabriel Soto, Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma aclararon lo de su ‘reconciliación’ y Vanessa Claudio elogió a Fátima Bosch en la polémica con Miss Universo. Aquí los detalles.