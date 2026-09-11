“Hay que shippearlos": Granjeros quieren que Natalia Alcocer se enamore en La Granja VIP por esta curiosa razón
Aunque “La Vikinga” ya ha dicho que no está interesada en tener una pareja, sus compañeros de La Granja VIP creen que ya está naciendo un shippeo.
Kevyn Contreras “Bicolor” no ha pasado inadvertido en La Granja VIP Segunda Temporada por su polémico historial amoroso y las Granjeras ya hasta piensan que podría ser un buen prospecto para Natalia Alcocer. Y es que si bien a simple vista parece que son muy diferentes, creen que los une el hecho de que ambos tienen hijos y serían una buena mancuerna.