“Yo estaba hablando con él, no con ella”: Niurka aclara lo ocurrido frente a La Vikinga

Niurka volvió a hablar sobre el momento que protagonizó en La Granja VIP Segunda Temporada con Manelyk y explicó cómo vivió la situación frente a La Vikinga. De acuerdo con lo que contó, ella se encontraba conversando directamente con Kevyn cuando Manelyk comenzó a discutir con ella. La vedette hizo énfasis en que su conversación originalmente era con él y no con Manelyk, por lo que consideró que la situación cambió cuando su compañera intervino. Al recordar lo ocurrido, Niurka dio su versión sobre cómo comenzó el intercambio y dejó claro que, desde su perspectiva, no estaba buscando confrontar a Manelyk. La explicación surgió mientras hablaba con La Vikinga y retomaba los detalles del conflicto que se generó entre las participantes.