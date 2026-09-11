Exclusiva: Kim Shantal, Yalitza Aparicio y más, entre las celebridades que se quedaron sin ver a Carín León
Carín León desata polémica e indignación en Las Vegas, Nevada, tras cancelar su concierto de último minuto en la Esfera.
Carín León se convierte en blanco de críticas tras cancelar su concierto de último minuto en la emblemática Esfera de Las Vegas, Nevada. Entre las celebridades que viajaron a la Ciudad del Pecado y se quedaron sin ver al sinaloense destacan nombres como Yalitza Aparicio, Natasha Dupeyrón, Fabiola Guajardo, Diana Bovio y Kim Shantal. Aquí te compartimos la reacción de sus fans tras su cancelación.