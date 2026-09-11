Exclusiva: Kim Shantal, Yalitza Aparicio y más, entre las celebridades que se quedaron sin ver a Carín León

Carín León se convierte en blanco de críticas tras cancelar su concierto de último minuto en la emblemática Esfera de Las Vegas, Nevada. Entre las celebridades que viajaron a la Ciudad del Pecado y se quedaron sin ver al sinaloense destacan nombres como Yalitza Aparicio, Natasha Dupeyrón, Fabiola Guajardo, Diana Bovio y Kim Shantal. Aquí te compartimos la reacción de sus fans tras su cancelación.