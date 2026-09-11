“Estás igual que Kenny”: así bromearon los granjeros después del PLEITO de Niurka y Manelyk

Después del intercambio de palabras entre Niurka y Manelyk, los granjeros retomaron el momento con un tono mucho más relajado y terminaron haciendo bromas sobre lo ocurrido. Bicolor dijo bromeando que una de las frases que se escucharon durante la discusión fue: “Estás igual que Kenny”. El comentario provocó que el momento fuera retomado entre los compañeros como parte de la convivencia dentro de La Granja VIP. Lejos de mantener la tensión del enfrentamiento, los granjeros utilizaron la referencia para bromear y recordar lo sucedido. Así, el pleito entre Niurka y Manelyk terminó convirtiéndose también en tema de conversación entre los demás participantes.