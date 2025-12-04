inklusion logo Sitio accesible
¿Este es será bueno? Verónica del Castillo revela que podría pisar el altar con un arquitecto

TV Azteca

El amor tocó a la puerta de Verónica del Castillo y fue así cómo reveló que su corazón ya tiene dueño. ¿Será que cumple el sueño de su papá de verla en el altar? ¡Ojo a lo que Eric del Castillo le dijo a su hija sobre su novio!

