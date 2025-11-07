¡Las damas no tienen memoria! Victoria Ruffo reaccionó a las supuestas infidelidades de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo demostró que ‘las damas no tienen memoria’, y es que así reaccionó cuando se le cuestionó por las supuestas infidelidades de Eugenio Derbez durante la relación que sostuvieron hace más de 30 años. ¿Será posible que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez lleven una relación cordial? Esto contestó la actriz.