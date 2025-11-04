inklusion logo Sitio accesible
"¡Son tonterías!”, Violeta Isfel reacciona a las acusaciones de tratar mal a un maquillista

En las últimas horas, Violeta Isfel volvió a ser tendencia en redes sociales por supuestamente menospreciar a un maquillista. ¡Así aclaró la reciente polémica!

Violeta Isfel volvió a ser tendencia en redes sociales por supuestamente menospreciar a un maquillista. Todo inició cuando compartió una foto caracterizada y comenzó un intercambio de mensajes con un usuario en particular. Además, la actriz reveló cómo lleva este tipo de situaciones en redes sociales.

