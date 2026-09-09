“Fui muy señalado injustamente”, Rafa González de Los Recoditos rompe el silencio sobre su proceso legal

Después de que Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos fuera acusado por su expareja sentimental, Fernanda Redondo, de haber sufrido años de violencia, el cantante rompió el silencio y reveló detalles del proceso legal que enfrenta. Tomando en cuenta que su expareja compartió videos mostrando supuestos golpes, ¿por qué mantuvieron la relación si ya existían problemas? Esto reveló Rafa González de Los Recoditos.