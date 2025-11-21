¿Maluma y quién más? ¡Así se vivió el evento del Hombre del Año!
Mientras Maluma recibió un reconocimiento en el evento del Hombre del Año, luminarias como Regina Blandón y Cassandra Sánchez Navarro dieron de qué hablar en la alfombra roja.
TV Azteca
Mientras Maluma recibió un reconocimiento en el evento del Hombre del Año, regina Blandón fue cuestionada por la supuesta tensión con Mariana Treviño, Marimar Vega recordó a su padre a 9 años de su partida, Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky fueron cuestionados por su romance. Erik Hayser y Carolina Ross, también desfilaron por la alfombra roja.
Galerías y Notas Azteca UNO