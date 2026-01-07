¡Misión cumplida! Así se vivió el gran concierto del Juguetón 2026

¡Majo Aguilar, El Bogueto, Carolina Ross, Viviann Baeza y más! En su edición 31, el Juguetón 2026 regaló casi 20 millones de sonrisas llevando juguetes y esperanza a los niños de México. Jorge Garralda explicó su estrategia para llegar a comunidades cada vez más lejanas y no dejó pasar la oportunidad de agradecer a los héroes de esta historia con un gran concierto.