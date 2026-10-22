"¡Está molesta!”, Kiko Campos revela represalias de Thalía y Sasha por participar en la serie de Timbiriche
Mientras Sasha Sokol ya no le contesta los mensajes, Thalía le ‘congeló' un proyecto; esto aseguró Kiko Campos tras participar en la serie de Timbiriche.
Kiko Campos, el compositor que participó en la creación de las canciones en la serie de Timbiriche, reveló cómo le ha afectado la polémica del proyecto y explicó que Thalía se molestó y ya lo puso en ‘stand by’. Además, opinó sobra lo que sucedió entre Sasha Sokol, quien ya no le contesta los mensajes, y Luis de Llano.