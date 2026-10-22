¡Enhorabuena! Así reconocieron a Fato en los Premios Éxito de la SACM

Fato recibió un importante reconocimiento en los premios Éxito de la SACM, donde Pepe Aguilar interpretó varias de sus composiciones. Por otro lado, Emmanuel reaccionó a la emotiva reacción de Pepe Aguilar durante la ceremonia, los integrantes de Cumbia Pedregal revelaron cuál es el estado de salud de su abuela María Victoria y Fernando de la Mora reaccionó a las acusaciones que ha recibido Plácido Domingo en el pasado. ¡Aquí todos los detalles!