¡Enhorabuena! Así reconocieron a Fato en los Premios Éxito de la SACM
Pepe Aguilar, Emmanuel y la familia de Fato, reaccionaron al importante reconocimiento que recibió el compositor por la SACM en los Premios Éxito.
Fato recibió un importante reconocimiento en los premios Éxito de la SACM, donde Pepe Aguilar interpretó varias de sus composiciones. Por otro lado, Emmanuel reaccionó a la emotiva reacción de Pepe Aguilar durante la ceremonia, los integrantes de Cumbia Pedregal revelaron cuál es el estado de salud de su abuela María Victoria y Fernando de la Mora reaccionó a las acusaciones que ha recibido Plácido Domingo en el pasado. ¡Aquí todos los detalles!