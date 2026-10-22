¡La semana más reñida del año! Revive el Sin Palabras completo

El cuarto episodio de la semana más reñida en el Sin Palabras, los del Favorito no quedaron a deber y mostraron su mejor versión por emparejar los cartones, pero los del Pueblo demostraron de qué están hecho. ¿Se habrá definido la semana? ¡Revive el mejor juego del mundo mundial del 22 de octubre 2026 completo!