¡La semana más reñida del año! Revive el Sin Palabras completo
El Favorito hizo todo por emparejar los cartones de la semana en el Sin Palabras, pero el Pueblo también hizo lo suyo. ¡Revive el juego completo!
El cuarto episodio de la semana más reñida en el Sin Palabras, los del Favorito no quedaron a deber y mostraron su mejor versión por emparejar los cartones, pero los del Pueblo demostraron de qué están hecho. ¿Se habrá definido la semana? ¡Revive el mejor juego del mundo mundial del 22 de octubre 2026 completo!