Kevyn “Bicolor” quisiera cuidar a los animales e irse: así se sinceró sobre la vida en La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” volvió a sincerarse sobre su experiencia en La Granja VIP y reconoció que una de las cosas que más le cuestan es levantarse temprano para trabajar. El participante confesó que no le gusta madrugar ni cumplir con las labores diarias, aunque sí disfruta cuidar a los animalitos. Sin embargo, aseguró que le gustaría que su estancia en el reality consistiera únicamente en convivir con ellos y después poder irse. Sus declaraciones muestran que, aunque tiene cariño por los animales de la granja, adaptarse a las exigencias del campo no ha sido sencillo para él.