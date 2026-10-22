¡Ni en una novela! Manelyk revela en La Granja VIP que le mandaron flores en helicóptero

Manelyk González sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP al recordar una experiencia que vivió hace cinco años, cuando participaba en otro reality y recibió un detalle que parecía sacado de una película: ¡le mandaron flores en helicóptero! La influencer contó que, en aquella ocasión, todas las integrantes pensaban que el espectacular regalo era para ellas. Cuando le preguntaron para quién creía que iba dirigido, Manelyk respondió que no lo sabía. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando descubrió que el ramo era para ella. Así, recordó una anécdota que dejó ver lo inesperado que puede ser recibir un detalle tan llamativo.