¡Bronco ya grabó “Granjo”, el tema compuesto por Kevyn, Julio y Fernando en La Granja VIP!

Se vivió un nuevo episodio de ‘aparente reconciliación’ en el idilio entre Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’ y lo que sucedió con el tema “Granjo”, la canción que compusieron Kevyn, Julio y Fernando que llegó a los oídos de Lupe Esparza y ya grabó el grupo Bronco. ¡Así suena el nuevo tema viral que nació en La Granja VIP!