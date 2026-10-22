¡Bronco ya grabó “Granjo”, el tema compuesto por Kevyn, Julio y Fernando en La Granja VIP!
Mientras la Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’ siguen dando de qué hablar, Bronco presumió la grabación de “Granjo”, la canción que nació en La Granja VIP.
Se vivió un nuevo episodio de ‘aparente reconciliación’ en el idilio entre Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’ y lo que sucedió con el tema “Granjo”, la canción que compusieron Kevyn, Julio y Fernando que llegó a los oídos de Lupe Esparza y ya grabó el grupo Bronco. ¡Así suena el nuevo tema viral que nació en La Granja VIP!