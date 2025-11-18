inklusion logo Sitio accesible
“El tiempo sólo dirá las cosas como son”, William Levy rompe el silencio sobre su arresto en Estados Unidos

Luego de que William Levy enfrentara conflictos legales en Estados Unidos, el actor rompió el silencio y contó cómo ha sobrellevado las complicadas experiencias.

Luego de que William Levy enfrentara conflictos legales en Estados Unidos, el actor cubano rompió el silencio y contó cómo ha sobrellevado aquellas complicadas experiencias. Además, reveló cómo lleva su separación con Elizabeth Gutiérrez.

