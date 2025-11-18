“El tiempo sólo dirá las cosas como son”, William Levy rompe el silencio sobre su arresto en Estados Unidos
Luego de que William Levy enfrentara conflictos legales en Estados Unidos, el actor cubano rompió el silencio y contó cómo ha sobrellevado aquellas complicadas experiencias. Además, reveló cómo lleva su separación con Elizabeth Gutiérrez.
