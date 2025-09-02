inklusion logo Sitio accesible
"¡No necesitas negar tu origen!”, Yalitza Aparicio responde a sus detractores tras las declaraciones sobre la ropa de diseñador

Yalitza Aparicio alzó la voz y, en exclusiva, mostró su postura ante el ‘hate’ que recibió por declarar que ella también puede usar ropa de diseñador.

Durante el homenaje que recibió en el Festival de Shorts México, Yalitza Aparicio alzó la voz y, en exclusiva, mostró su postura ante el ‘hate’ que recibió por declarar que ella también puede usar ropa de diseñador.

