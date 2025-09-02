"¡No necesitas negar tu origen!”, Yalitza Aparicio responde a sus detractores tras las declaraciones sobre la ropa de diseñador
Durante el homenaje que recibió en el Festival de Shorts México, Yalitza Aparicio alzó la voz y, en exclusiva, mostró su postura ante el ‘hate’ que recibió por declarar que ella también puede usar ropa de diseñador.
