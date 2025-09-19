inklusion logo Sitio accesible
“No sentí tanto miedo”, Yeri Mua se presentó en Tijuana a pesar de las amenazas

A pesar de recibir amenazas que ponían en riesgo su vida, Yeri Mua se presentó en Tijuana y aseguró que no sintió miedo. Además, habló de lo que ha vivido su hermano adolescente.

Tras recibir amenazas que ponían en riesgo su vida, Yeri Mua se presentó en Tijuana y aseguró que no sintió miedo, pues dice que no está en cosas malas. Además, habló de lo que ha pasado su hermano adolescente por la vida que lleva la cantante veracruzana.

