¡Exatlón Draft El Ascenso hace crossover con La Granja VIP! ¿Un nuevo granjero? Te contamos todo

Todo comienza a estar listo para la llegada de La Granja VIP, el nuevo reality show que arrancará el próximo 12 de octubre por Azteca UNO. Este nuevo formato promete dejar atrás el glamour urbano y llevar a los granjeros a su límite dentro de un entorno de granja rural, donde no solo tendrán que convivir 24/7, sino que también tendrán que enfrentar pruebas físicas y mentales, que prometen todo tipo de emociones. ¿Pero ya conoces a todos los participantes? No te pierdas una revelación más el domingo 21 de septiembre por Exatlón Draft El Ascenso, en punto de las 8:00 p.m. por Azteca UNO.

Granjeros Confirmados hasta el momento

Hasta hoy, cuatro granjeros ya han sido revelados oficialmente como participantes de La Granja VIP. Son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

¿Qué esperar de La Granja VIP?

Este nuevo formato pretende sacar a los participantes de la comida, abandonado todo tipo de lujos y tener que enfrentarse a la vida en campo y sus actividades, como el tener que ordeñar, cuidar de los animales, sembrar y tener que vivir aislados bajo un ojo vigilante que nos revelara las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No te pierdas nada de la transmisión por Azteca Uno.

Lo especulativo: Posibles nombres, polémicas y apuestas

Aunque ya se conocen algunos nombres oficiales, hay muchos rumores que podrían agregarse al elenco, pues hasta ahora la incertidumbre no ha hecho nada más que crecer, ya que dentro de los confirmados, lo único cierto es que todos han dado de qué hablar y las polémicas serán el pan de cada día.

Este nuevo formato ofrece no solo retos físicos, sino también un sin fin de polémicas, pues los granjeros no dejan de llegar y todos se presentan con grandes personalidades. Si no quieres perderte nada de esta nueva entrega, ponte atento, porque este domingo en Exatlón Draft El Ascenso conoceremos el nombre del quinto o quinta granjera que sin duda llegará para dar de que hablar.