El lado animal de Alfredo Adame estará suelto en La Granja VIP: ¡advierte respuestas fuertes!

Alfredo Adame está listo para las confrontaciones, las polémicas y los agarrones que puedan darse en medio de las incomodidades de La Granja VIP: ¡el “Golden boy” advirtió que llega tranquilo, pero no hará nada por controlar su lado animal si lo provocan demasiado!

¿Qué dijo Alfredo Adame de su lado animal en La Granja VIP?

TV Azteca le preguntó en una amena entrevista al popular “Golden boy” que tanta disposición había de su parte para sacar ese lado animal que todos esperan ver en La Granja VIP, y el actor fue claro al asegurar que su personalidad salvaje siempre estará ahí, lista para salir: ¡no planea “enjaularla” por ningún motivo!

“Mi lado animal siempre está afuera, pero es que son dos personajes: uno es el Alfredo Adame bondadoso de buen corazón y el otro es el Alfredo Adame villano de una historia mal contada: ese es el que siempre traigo como parte de una historia mal contada”, explicó.

Para Adame, su actitud depende de cómo sea tratado, por lo que sus compañeros deben tener muchísimo cuidado con las confrontaciones y las traiciones... ¡las mentadas lloverán si le pican la cresta en el gallinero de La Granja VIP!

“Si tú te me acercas y me dices ‘Hola, Alfredo, ¿cómo estás?’, yo te digo ‘Hola, ¿cómo estás? Buenos días’, y te beso la mano si eres una mujer, pero si tú llegas y me tiras mala onda pues te mando a... (cacareo fuerte)".

Para la celebridad, el mensaje que le dedica a sus compañeros que convivirán con él en La Granja VIP es muy sencillo: “Tengan cuidado, si me van a atacar espero que sean certeros, porque si no les espera una respuesta muy fuerte”, advirtió.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO! Estamos seguros de que esta aventura de impacto se convertirá en tu favorita.