¿Quién es y cuál fue la última publicación de Bella Hadid, modelo que se encuentra hospitalizada?

En las redes sociales muchos usuarios han visto publicaciones sobre Bella Hadid. Ante esto es que muchos preguntan quién es y que está ocurriendo con su salud. Quienes las conocen se encuentran muy preocupados porque se encuentra batallando contra la enfermedad de Lyme.

¿Cuántas prendas de ropa traen los modelos? ¡Lo adivinamos en ‘Fuera ropa’! [VIDEO] ¡En Venga la Alegría es tiempo de la diversión al lado de los conductores y este sensual juego para viernes! ¡No te lo puedes perder!

¿Quién es Bella Hadid?

Bella Hadid, se hizo reconocida debido a que es una supermodelo en la cúspide del glamour y el modelaje de élite. Su presencia ha sido muy llamativa en las pasarelas de Nueva York, París y Milán.

La modelo atraviesa uno de los momentos más delicados de salud debido a que enfrenta la enfermedad de Lyme. Esta condición la tiene hace más de una década y la ha obligado a someterse a un tratamiento intensivo.

Hadid fue diagnosticada con esta enfermedad cuando tenía 16 años y es una bacteria que recibe el nombre de Borrelia burgdorferi, y es transmitida por garrapatas. Los síntomas que enfrenta la modelo son fatiga extrema, dolores articulares, problemas neurológicos como “brain fog” (niebla mental), ansiedad, sensibilidades al sonido y a la luz, y otras manifestaciones que llegan a afectar su vida diaria.

¿Cuál fue la última publicación de Bella Hadid?

Hace unos días Bella Hadid publicó unas fotos en Instagram desde el hospital y se la puede ver conectada a vías intravenosas, bolsas de hielo en la frente y una expresión de dolor.

🌍 #BellaHadid’in sağlık mücadelesi dünya gündeminde!



🗣 “Bu hastalık bizi diz çöktürdü ama her seferinde ayağa kalktık.”



📰 Dünya basını ise yeni bir iddia ortaya attı: Bella’nın hastanede olma sebebi aşırı zayıflık mı?



💬 Sizce gerçek ne?https://t.co/bN9pHTHJ9q pic.twitter.com/OUysca44ql — Cadde Milliyet (@CaddeMilliyet) September 19, 2025

También se la podía ver con lágrimas en los ojos, en una cama de hospital. Para hacer más amena su recuperación es que ha recibido cartas y objetos que la acompañan.

Las imágenes están acompañadas de un mensaje que dice: “I’m sorry I always go MIA, I love you guys” (“Lo siento por desaparecer siempre, los quiero”). Su mamá también publicó fotos de su hija conectada a máquinas y manifestando que le duele verla de esa manera.

Debido a que ha combatido esta enfermedad durante mucho tiempo, es que en ocasiones se ha visto obligada a cancelar participaciones en desfiles y sesiones fotográficas.

