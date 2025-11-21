inklusion logo Sitio accesible
¿Celos por Madonna? Zuria Vega y Alberto Guerra rompen el silencio

Luego de que aseguraran que Zuria Vega habría dejado de seguir a Madonna por los celos tras la colaboración con Alberto Guerra, Zuria Vega Rompió el silencio.

Luego de que aseguraran que Zuria Vega habría dejado de seguir a Madonna por los celos tras la colaboración con Alberto Guerra, Zuria Vega Rompió el silencio en el reciente evento del Hombre del Año. Por su parte, Alberto Guerra aclaró los rumores y trató de ponerle punto final al tema.

