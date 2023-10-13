“Mi peor día en Ventaneando fue cuando hablé de un tema personal... sentía que no iba a poder hablar”, Linet Puente

Desde hace varios años, Linet Puente se ha convertido en una de las conductoras de televisión más queridas en México, pues su carisma y profesionalismo en Ventaneando, le han dado un lugar en el corazón de las personas.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su experiencia. Por ese motivo, Linet Puente le contó a Carlos Muñoz, su mejor y peor experiencia en Ventaneando, ya que ha vivido de todo.

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¿Cuál ha sido la mejor y peor experiencia de Linet Puente en Ventaneando?

La conductora abrió su corazón en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, por lo que recordamos uno de sus mejores momentos en el programa de espectáculos.

Mi mejor día, es que tengo muchos la verdad, el haber regresado de una gran cobertura, a lo mejor cuando regrese de los Oscar o el haber hecho estos enlaces y saber que estás presentando con mucho orgullo, un trabajo que lograste e hiciste muy bien. Ese es un gran día siempre…

Del otro lado de la moneda, Linet Puente recordó su peor momento en el foro de Ventaneando.

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