¿Nuevo documental de Selena? Así respondió AB Quintanilla y aclaró la supuesta venta del catálogo musical de Selena

AB Quintanilla rompió el silencio sobre el nuevo documental de Selena y agradeció al público por dejar el legado de su hermana alto. Además, respondió a los cuestionamientos sobre la supuesta venta del catálogo musical de Selena. ¿Buscaban liquidar alguna deuda? Así contestó el productor musical. ¡Ojo a la colaboración que anticipó con Santa Fe Klan!