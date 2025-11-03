inklusion logo Sitio accesible
¿Nuevo documental de Selena? Así respondió AB Quintanilla y aclaró la supuesta venta del catálogo musical de Selena

AB Quintanilla agradeció al público por dejar el legado de Selena en alto y respondió a los cuestionamientos sobre la supuesta venta del catálogo musical.

AB Quintanilla rompió el silencio sobre el nuevo documental de Selena y agradeció al público por dejar el legado de su hermana alto. Además, respondió a los cuestionamientos sobre la supuesta venta del catálogo musical de Selena. ¿Buscaban liquidar alguna deuda? Así contestó el productor musical. ¡Ojo a la colaboración que anticipó con Santa Fe Klan!

