¿Murió María Victoria? Foto de la actriz genera impacto

Con 102 años, María Victoria asustó a muchos de sus fanáticos al ser vinculada con la muerte en las horas recientes. Y es que todo surgió por un error en una ofrenda que incluso se presumió en las redes sociales. Allí un periodista indicó que la actriz sigue viva y plena disfrutando de su familia y amigos. Esta es la historia completa de la falsa muerte de la actriz del cine de oro mexicano.

¿Quién “mató” a María Victoria?

Con bastante foco mediático por ser abierta a presumir su vida en redes sociales, la actriz nacida en Guadalajara tuvo una polémica donde ella no tiene nada qué ver. Consolidada como una de las artistas más queridas en la época dorada del cine mexicano, hoy goza de bastante popularidad y recuerdo por parte de los medios y los seguidores.

Y es que en la Macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa le dieron el trabajo de levantar un altar del Día de Muertos al coreógrafo Horacio Chávira. Y en su versión final de su ofrenda incluyó una foto de María, insinuando que ya estaba muerta. Ante eso, el periodista Alex Kaffie indicó sobre el error y aprovechó para dejar sus comentarios contra el autor de esta ofrenda de muertos.

Este comunicador experto en espectáculos le dijo que era muy sencillo meterse a Wikipedia para buscar información como esa. Además, le apodó Horacio Chafira, por cometer lo que muchos consideraron un error bastante importante.

¿María Victoria se enteró de lo sucedido?

Por el momento no hay información de que ella o la familia de la actriz estén enterados. Sin embargo en el pasado ya se enfrentaron a rumores sobre decesos. Ante eso, ellos no le toman importancia e indican que ven sana a María y que la tendrán por mucho tiempo más.

En ese sentido, las redes sociales ya resolvieron el misterio generado por el error de un encargado de ofrenda, quien puso una foto de la artista cuando era joven. Hoy, espera cumplir los 103 años el próximo 26 de febrero.