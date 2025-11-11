"Él está pidiendo que Angélica Vale le pague los honorarios”, Sandra Hoyos profundiza en el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

La demanda de divorcio que Otto Padrón presentó contra Angélica Vale, podría llevar a la expareja a enfrentar una controversia en cuanto a lo económico, aunque ahora se sabe que la pareja habría firmado un acuerdo prenupcial. Así lo explica la abogada Sandra Hoyos, quien ha llevado casos de luminarias como Paulina Rubio. Por su parte, Angélica Vale comparte en redes sociales su celebración de 50 años.